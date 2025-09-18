Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Dejan Milovanovic
© Instagram/crvenazvezdafk

Fußballwelt trauert

Fußball-Ikone (41) stirbt während Legenden-Match

18.09.25, 08:38
Teilen

Dejan Milovanovic, ehemaliger Kapitän von Roter Stern Belgrad, erlitt während eines Legenden-Matches einen doppelten Herzinfarkt.

Der serbische Ex-Nationalspieler brach am Dienstag direkt auf dem Spielfeld in Belgrad zusammen und verstarb trotz sofortiger medizinischer Hilfe mit nur 41 Jahren. Sanitäter brachten Milovanovic umgehend ins Krankenhaus, doch alle Wiederbelebungsversuche der Ärzte blieben erfolglos.

In 230 Pflichtspielen prägte der Mittelfeldspieler das Gesicht von Roter Stern, erzielte 48 Tore und führte den Traditionsverein zu mehreren Meistertiteln. Nach Stationen bei RC Lens und Panionios Athen beendete die "wahre Legende" 2014 ihre Karriere, blieb dem Fußball aber als regelmäßiger Teilnehmer bei Legenden- und Benefizspielen treu.

 

Der plötzliche Tod schockiert die Fußballwelt. Familie, Freunde und zahlreiche Weggefährten nehmen Abschied von einem außergewöhnlichen Sportler und Menschen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden