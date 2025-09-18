Fußball-Ikone (41) stirbt während Legenden-Match

Dejan Milovanovic, ehemaliger Kapitän von Roter Stern Belgrad, erlitt während eines Legenden-Matches einen doppelten Herzinfarkt.

Der serbische Ex-Nationalspieler brach am Dienstag direkt auf dem Spielfeld in Belgrad zusammen und verstarb trotz sofortiger medizinischer Hilfe mit nur 41 Jahren. Sanitäter brachten Milovanovic umgehend ins Krankenhaus, doch alle Wiederbelebungsversuche der Ärzte blieben erfolglos.

In 230 Pflichtspielen prägte der Mittelfeldspieler das Gesicht von Roter Stern, erzielte 48 Tore und führte den Traditionsverein zu mehreren Meistertiteln. Nach Stationen bei RC Lens und Panionios Athen beendete die "wahre Legende" 2014 ihre Karriere, blieb dem Fußball aber als regelmäßiger Teilnehmer bei Legenden- und Benefizspielen treu.

Der plötzliche Tod schockiert die Fußballwelt. Familie, Freunde und zahlreiche Weggefährten nehmen Abschied von einem außergewöhnlichen Sportler und Menschen.