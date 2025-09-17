Alarm um Teamchef: Rangnick wieder operiert

Ralf Rangnick musste am Dienstag erneut unters Messer.

Teamchef Ralf Rangnick musste sich am Dienstag erneut einer Operation seines lädierten Sprunggelenks unterziehen lassen. Das teilte der ÖFB am Mittwoch mit. Der Eingriff wurde in der Klinik Murnau in Bayern durchgeführt. Rangnick muss voraussichtlich einige Tage im Spital bleiben.

Der Teamchef unterzog sich bereits im Sommer einer Sprunggelenks-OP, kürzlich folgte wegen einer Entzündung ein weiterer Eingriff. Zuletzt trat Rangnick auf Krücken auf.