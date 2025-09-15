ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67) verlängert Vertrag

Auch in Zukunft bleibt Ralf Rangnick den heimischen Fußball-Fans treu.

CANAL+ freut sich bekanntzugeben, dass Ralf Rangnick seine Rolle als Top-Experte für die UEFA-Klubbewerbe verlängert. Der aktuelle ÖFB-Teamchef wird damit auch in dieser Saison ausgewählte Topspiele der UEFA Champions League bei CANAL+ analysieren.

Rangnick gilt als eine der prägendsten Figuren des modernen Fußballs. Als Pionier des „Gegenpressings“ hat er den internationalen Fußball nachhaltig beeinflusst und eine ganze Generation an Trainern inspiriert – darunter Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. Seine Stationen als Trainer und Sportdirektor beim VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, TSG Hoffenheim sowie vor allem bei RB Leipzig und Red Bull Salzburg haben ihn zu einem der wichtigsten Fußball-Strategen Europas gemacht.

Pflichttermine für den Teamchef

„Champions League-Spieltage sind für mich als Teamchef Pflichttermine, vor allem dann, wenn österreichische Spieler im Einsatz sind. Ich freue mich besonders darauf, David Alaba bei Real Madrid, Konrad Laimer bei Bayern, Marcel Sabitzer bei Dortmund, Kevin Danso bei Tottenham und Raul Florucz bei Saint-Gilloise in Aktion zu sehen“, so Rangnick.

ÖFB hat Priorität

Seine Rolle als ÖFB-Teamchef bleibt für Rangnick selbstverständlich an oberster Stelle: „Meine Tätigkeit als Teamchef hat natürlich allerhöchste Priorität. Aber wenn es meine Zeit erlaubt, werde ich die Topspiele analysieren und das machen, was ich sowieso tun würde: Fußball schauen und darüber diskutieren.“

Mehr als nur ein Experte

Auch in seiner zweiten Saison bei CANAL+ wird Ralf Rangnick als Experte den Zuseher:innen die entscheidenden taktischen Details näherbringen, die Spiele einordnen und exklusive Einblicke geben. Seine Analysen zeichnen sich durch Präzision und Erfahrung aus, sein Blick auf das Spielgeschehen bietet den Fans einen echten Mehrwert. Mit Rangnick verstärkt CANAL+ einmal mehr die eigene Kompetenz im Bereich Spitzenfußball und setzt auf Expertise, die über den Spieltag hinaus wirkt. Gemeinsam mit dem bestehenden Expertenteam sorgt der ÖFB-Teamchef dafür, dass CANAL+ die spannendste Adresse für internationalen Fußball in Österreich bleibt.