Alarm beim ÖFB: Teamchef mit Krücken & Verletzungspech für Schlager

Beim 2:1 gegen Bosnien drehte Ralf Rangnick noch auf dem E-Bike seine Runden – nun tauchte der ÖFB-Teamchef beim Almauftrieb im „Stöckl im Park“ auf Krücken auf. Und der nächste Dämpfer folgt prompt: Auch Xaver Schlager musste am Wochenende nach nur 30 Minuten verletzt raus.

Vom E-Bike zum Krückengestell: Teamchef Ralf Rangnick trat am Samstag beim Almauftrieb im „Stöckl im Park“ in Wien auf Krücken auf. Aber keine Sorge, es handelt sich dabei nicht um eine neue Verletzung. Im Sommer unterzog er sich einer Sprunggelenks-OP, kürzlich folgte wegen einer Entzündung ein weiterer Eingriff. Die Folgen spürt er nun noch immer. Schon beim WM-Quali-Duell gegen Bosnien wählte Rangnick deshalb das E-Bike, um seinen noch angeschlagenen Fuß zu schonen, statt den längeren Weg zu Fuß zurückzulegen.

© Vienna Press / Andreas TISCHLER

Schlager klebt Verletzungspech an den Füßen

Ganz anders bei Xaver Schlager: Der ÖFB-Star hat das Verletzungspech offenbar fest im Griff. Beim 1:0-Sieg von Leipzig gegen Mainz musste der 27-Jährige schon nach etwas mehr als einer halben Stunde ausgewechselt werden – muskuläre Probleme in der Wade zwangen ihn vom Platz. Coach Ole Werner brachte Ezechiel Banzuzi für ihn ins Spiel. Ob es nur eine Überbelastung oder doch eine ernsthafte Verletzung ist, soll sich am Sonntag zeigen, so Leipzig-Geschäftsführer Oliver Schäfer.

Schlager hat ohnehin eine lange Leidensgeschichte: zwei Kreuzbandrisse und weitere Knieverletzungen hielten ihn in den letzten Jahren immer wieder monatelang außer Gefecht.