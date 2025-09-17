Trotz Aufstieg: Stöger mit deutlicher Warnung an Rapid-Stars

Rapid hat zwar den Aufstieg ins Achtelfinale des ÖFB-Cups geschafft – zufrieden war Trainer Peter Stöger nach dem 2:1-Erfolg beim Drittligisten SV Oberwart aber keineswegs. Im ORF-Interview nahm der Wiener seine Mannschaft deutlich in die Pflicht.

„Vieles von dem, was wir sehen wollten, haben wir nicht gesehen“, kritisierte Stöger und sprach von einer wichtigen Lektion zur richtigen Zeit: „Vielleicht ist es eine gute Geschichte, dass die Jungs sehen, dass die Bereitschaft immer da sein muss, sonst geht es sich nicht aus.“

Der 58-Jährige warnte seine Profis außerdem davor, sich zu sehr auf ihren Stammplatz zu verlassen. „Wir haben einen Stamm gefunden, aber wenn dieser Stamm glaubt, wir können ein bisschen weniger machen, dann wird das nicht gehen.“

"Leben schwer gemacht"

Die Partie in Oberwart sei ein Musterbeispiel dafür gewesen, wie man es sich unnötig schwer machen könne. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht – und das hat uns allen miteinander nicht gefallen. Wenn wir glauben, gegen einen Drittligisten geht es einfach, dann bekommen wir Probleme“, so Stöger. Seine nüchterne Analyse: „Es geht nichts leicht bei uns, diese Qualität und Stabilität haben wir einfach nicht.“

Trotz des Pflichtsieges bleibt also viel zu tun – die Botschaft des Trainers an seine Mannschaft ist unmissverständlich.