Edtstadler wird Salzburgs neue Landeshauptfrau

Großbrand in Osttirol: Schulen bleiben offen, aber schulfrei Der Großbrand bei einer Recycling-Anlage in Nußdorf-Debant hält Osttirol weiter in Atem. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Schulpflicht in mehreren Gemeinden aufgehoben – Betreuung ist dennoch möglich.