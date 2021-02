Erster Frisör startet eigene Teststraße

Der Frisör Sturmayr in Salzburg hat sich für seine Kunden ein Extra-Service einfallen lassen.

Salzburg. Die Frisöre haben seit dem Lockdown-light wieder geöffnet. Kunden dürfen aber nur mit negativem Corona-Test einen Termin vor Ort wahrnehmen. In Salzburg hat sich der bekannte Coiffeure Sturmayr jetzt ein besonderes Service einfallen lassen. Damit Kunden nicht vor einem Termin zu einer Massentest-Station oder Apotheke müssen, hat der Frisör kurzerhand selbst eine Teststraße eingerichtet.

"Private Teststraße"

In der Salzburger Filiale am Ferdinand Hanuschplatz 1 ist ab jetzt der erste Frisör mit einer privaten Teststraße. Die Corona-Tests werden von Dr. Danninger und ihrem Team durchgeführt. "Unsere private Teststraße ist im vollen Gange. Danke Dr. Danninger & Team", schreibt das Unternehmen Sturmayr in einer Story seiner Instagram-Seite.