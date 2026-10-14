Salzburg weiter mit günstigstem regionalen Klimaticket in Österreich

Zum Vergleich: Im Nachbarbundesland Oberösterreich kostet das regionale Klimaticket 467 Euro.

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Trotz der angespannten Budgetlage wird sich der Preis für das Klimaticket Salzburg im kommenden Jahr nicht erhöhen. Mit einem Preis von 399 Euro bleibt es das günstigste regionale Klimaticket Österreichs, betonte der scheidende Salzburger Verkehrslandesrat, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP), am Mittwoch in einer Aussendung. Für junge Menschen unter 26 Jahren, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderung kostet das Klimaticket weiterhin 299 Euro.

Alternative zum Auto

"Auch wenn die finanziellen Spielräume enger werden, haben wir klare Prioritäten gesetzt", betonte Schnöll am Tag nach der Präsentation des Salzburger Doppelbudgets für die Jahre 2027 und 2028. Man wolle die Nutzer entlasten und trotz des Sparkurses gleichzeitig das öffentliche Verkehrsangebot ausbauen. So werden im Jahr 2027 rund 23 Mio. Buskilometer und 6,28 Mio. Zugkilometer bestellt - ein Plus von 3,8 bzw. 2,3 Prozent gegenüber 2026. "Unser Ziel bleibt, dass die Menschen in Salzburg eine attraktive Alternative zum eigenen Auto haben", so Schnöll.

10,5 Mio. Euro Zuschuss

Insgesamt wird das Klimaticket Salzburg im kommenden Jahr von Bund und Land mit 10,5 Mio. Euro gestützt. Die Mehrkosten durch die stabil gehaltenen Preise liegen 2027 für das Land bei 600.000 Euro. Die zusätzlich bestellten Öffi-Kilometer schlagen sich mit 1,5 Mio. Euro zu Buche.