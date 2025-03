Gönner bieten Skimuseum im Pongau eine Million Euro

Die Geldgeber verlangen eine rasche Entscheidung.

Eine Gruppe von Gönnern will dem Skimuseum Werfenweng (Pongau) eine Million Euro zahlen, unter einer Bedingung: Das Museum muss in Werfenweng bleiben. Bereits seit Jahren diskutieren die Gemeinden Werfenweng, Altenmarkt und Bischofshofen (alle Pongau) wo das Museum künftig stehen soll. Die Summe könnte jetzt eine Entscheidung bringen, denn die anonymen Geldgeber verlangen laut ORF für ihre Spende eine schnelle Entscheidung über den künftigen Standort des Museums. In zwei bis drei Jahren soll ihrer Forderung nach ein neues Gebäude für das Museum fertig sein. Bis 2029 kann das Skimuseum noch im derzeitigen Gebäude in Werfenweng bleiben.