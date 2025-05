Großes Mittelalterspektakel: Hohenwerfen erinnert an Bauernkrieg 1525

Am 21. Juni wird auf der Burg Hohenwerfen ein Stück Salzburger Geschichte lebendig: Der Sturm auf die Festung aus dem Jahr 1525 wird nachgestellt – dafür sucht der Veranstalter noch hunderte Freiwillige. Besucher können aktiv mitmachen oder das Spektakel als Zuschauer erleben.

Am 21. Juni wird die Burg Hohenwerfen zum Schauplatz eines besonderen Geschichtsspektakels. 500 Freiwillige werden gesucht, um die "Burgeroberung" im Gedenken an den Salzburger Bauernkrieg von 1525 nachzustellen. Damals besetzten Bergknappen und Bauern aus dem Pongau die Burg, um den Erzbischof zu stürzen.

Anmeldungen bis Juni

Bei der Nachstellung spielen eine Gruppe die geladenen Gäste des Fürsterzbischofs, die andere – weit größere – die Aufständischen. Es gibt ein grobes Drehbuch, doch das Geschehen soll sich frei entwickeln. Alle Teilnehmer kommen in Alltagskleidung, um einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Anmeldungen sind noch bis Juni möglich. Ziel des Projekts ist es, Geschichte für alle erlebbar zu machen und Parallelen zu heute aufzuzeigen.

