Katze aus Kanalschacht gerettet

Das junge Tier steckte fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

In Bischofshofen hat die Feuerwehr erneut ein Tier aus einer misslichen Lage befreit. Am Wochenende steckte eine junge Katze in einem Kanal fest und wartete auf Hilfe. Am Abend wurde der Ortsfeuerwehrkommandant alarmiert, zufällig befanden sich gerade mehrere Einsatzkräfte auf dem Heimweg von ihrem Wandertag in der Nähe.

Die Katze war über einen Dachrinnen-Einlauf in den Kanal gefallen. Die Besitzer hörten das Wimmern, konnten das Tier jedoch zunächst nicht finden. Beim Eintreffen sperrten die Feuerwehrleute den Straßenzug ab, öffneten mehrere Kanaldeckel und fanden die verängstigte Katze. Nach etwas Zureden der Besitzerin konnte sie gerettet und in die Arme geschlossen werden.