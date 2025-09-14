Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Katze aus Kanalschacht gerettet
© FF Bischofshofen/KK

Feuerwehr rückte aus

Katze aus Kanalschacht gerettet

14.09.25, 16:24
Teilen

Das junge Tier steckte fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien. 

In Bischofshofen hat die Feuerwehr erneut ein Tier aus einer misslichen Lage befreit. Am Wochenende steckte eine junge Katze in einem Kanal fest und wartete auf Hilfe. Am Abend wurde der Ortsfeuerwehrkommandant alarmiert, zufällig befanden sich gerade mehrere Einsatzkräfte auf dem Heimweg von ihrem Wandertag in der Nähe.

Katze aus Kanalschacht gerettet
© FF Bischofshofen/KK

Die Katze war über einen Dachrinnen-Einlauf in den Kanal gefallen. Die Besitzer hörten das Wimmern, konnten das Tier jedoch zunächst nicht finden. Beim Eintreffen sperrten die Feuerwehrleute den Straßenzug ab, öffneten mehrere Kanaldeckel und fanden die verängstigte Katze. Nach etwas Zureden der Besitzerin konnte sie gerettet und in die Arme geschlossen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden