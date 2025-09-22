Kein Hausarzt mehr für Wintersportort

Mühlbach steht vor der Wintersaison ohne Arzt und Hausapotheke – Nachfolge noch ungewiss.

Mühlbach. Mit Ende September geht der einzige Hausarzt von Mühlbach am Hochkönig in Pension – eine Nachfolge ist bisher nicht in Sicht.

Kurz vor der Wintersaison steht der Ort damit vorerst ohne medizinische Grundversorgung und auch ohne Hausapotheke da. „Gerade in der Hauptsaison ist das ein großes Problem“, warnt Christoph Fürthauer von der Ärztekammer. Aktuell übernehmen Mediziner aus dem über zehn Kilometer entfernten Bischofshofen die Versorgung. Eine mögliche Nachfolge für Jänner 2026 sei in Aussicht, aber noch nicht fix, wie es von der Ärztekammer heißt. Der Ort hofft auf eine baldige Nachfolge des Hausarztes, der gerade im Winter auch bei Urlaubern sehr gefragt ist.