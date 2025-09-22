Alles zu oe24VIP
Arbeiten an Brücken beginnen.

Baustart am Montag

Millionenprojekt und Denkmalschutz: Zwei Grazer Brücken im Umbau

22.09.25, 12:10
Zwei große Brückenprojekte starten in Graz: Neubau bei der Mur, Sanierung am Schlossberg. 

Stmk. Am Montag starteten in Graz zwei bedeutende Brückenprojekte: Der Neubau des Pongratz-Moore-Stegs sowie die Sanierung der denkmalgeschützten Schlossbergbahn-Brücke.

Der Pongratz-Moore-Steg – eine wichtige Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen Andritz und Gösting – war seit über zwei Jahren gesperrt. Nun beginnt die erste Bauphase, bei der Versorgungsleitungen umgelegt werden. Die Versorgung der Haushalte bleibt gesichert, Einschränkungen entlang der Murufer sind bis Ende 2025 kaum zu erwarten. In der zweiten Bauphase ab 2026 kommt es zu Umleitungen für Radfahrer und temporären Parkplatzverlusten. Der neue Steg soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden und 6,4 Mio. Euro kosten.

Schlossbergbahn fährt weiter.
© Graz Tourismus

Parallel dazu wird die Brücke bei der Bergstation der Schlossbergbahn saniert. Trotz der Arbeiten bleibt der Zugang zum Schlossberg sowie der Betrieb der Bahn gewährleistet. Die Stahlteile werden per Hubschrauber transportiert und in einer Kunstschmiede überarbeitet. Die Sanierung soll im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. Kostenpunkt: rund 250.000 Euro.

