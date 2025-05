Kritik an Luxusprojekt Porsche-Tunnel in Salzburg

Mit einer Aktion am Müllner Steg machten Aktivisten auf den geplanten Porsche-Tunnel durch den Kapuzinerberg aufmerksam und forderten den Stopp des umstrittenen Bauvorhabens.

Mit Partyhüten und Kuchen protestierten Tunnel-Gegner am Müllner Steg gegen den geplanten Porsche-Tunnel durch den Kapuzinerberg in der Mozartstadt. Anlass war der 82. Geburtstag von Wolfgang Porsche, der symbolisch "gefeiert" wurde. Die Gruppe kritisierte, dass sich reiche Einzelpersonen wie Porsche Einfluss auf öffentliche Bauprojekte sichern können, während andere kaum Geld für das alltägliche Leben haben. "Es geht hier nicht um einen normalen Tunnel, sondern darum, ob die Stadt für alle da ist oder für einige wenige Superreiche", so die Aktivisten. Sie fordern, das Projekt zu stoppen und die Stadt vor privaten Prestigeprojekten zu schützen.

