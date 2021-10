× Lenker crasht in Tunnelmauer – 72-Jähriger tot

Tödlicher Verkehrsunfall im ''Schmittentunnel'' bei Zell am See.

Wien/Zell am See. Ein 72-jähriger Deutscher ist Montagnachmittag im "Schmittentunnel" bei Zell am See tödlich verunglückt. Er war am Ende des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt Schüttdorf-Nord aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen die dortige Tunnelmauer geprallt. Der Unfalllenker wurde von Rettungskräften aus dem schwer beschädigten Fahrzeug geborgen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

© Freiwillige Feuerwehr Zell am See ×

© Freiwillige Feuerwehr Zell am See ×

Der Schmittentunnel wurde vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg Montagabend.