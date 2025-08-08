Mann von Felsvorsprung am Kapuzinerberg gerettet

Der Mann könnte ein Geocasher sein.

Szbg. In einem dramatischen Rettungseinsatz haben Einsatzkräfte Freitagfrüh einen Mann vom Kapuzinerberg in Salzburg holen müssen. Der Mann war abgestürzt, konnte sich aber gerade noch an einem Strauch an einem Felsvorsprung festklammern.

Der Mann hatte einen Rucksack bei sich, was auf eine Wanderung hindeuten könnte. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Mann könnte auf der Suche gewesen sein: Auf dem Stadtberg kann man Geocaching spielen. Dabei wird anhand von Koordinaten nach kleinen versteckten Behältern mit Logbüchern gesucht.

Die Höhenretter hangelten sich zu dem Mann vor und sicherten ihn. Mithilfe einer Drehleiter wurde der Mann schließlich geborgen. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungseinsatz dauerte etwa eineinhalb Stunden, beginnend kurz nach der Alarmierung um etwa 6.00 Uhr.