Massenschlägerei auf der Skipiste – drei Verletzte

Salzburg. Sonntagabend eskalierte in einer Skihütte in Flachau ein Streit zwischen niederländischen und deutschen Urlaubern. Aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine handfeste Schlägerei auf der Skipiste, an der über 15 Personen beteiligt waren.

Drei deutsche Gäste erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht. Die niederländischen Beteiligten flohen zunächst vom Tatort, konnten jedoch nach einer intensiven Fahndung mit mehreren Polizeistreifen identifiziert werden.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar und werden derzeit von den Behörden untersucht.