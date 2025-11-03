Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Mega-Headliner: Swedish House Mafia am Electric Love Festival.

9.-11. Juli 2026

Mega-Line-Up: Swedish House Mafia in Salzburg

03.11.25, 13:59
Teilen

Das Electric Love Festival sorgt für Jubel: Die Swedish House Mafia kommt 2026 als Headliner nach Salzburg. 

Plainfeld. Das Rätselraten hat ein Ende: Nach Tagen in Schwarz auf Website und Social Media hat das Electric Love Festival das Geheimnis gelüftet – die Swedish House Mafia wird 2026 am Salzburgring auftreten. Das legendäre DJ-Trio um Axwell, Steve Angello und Sebastian Ingrosso spielt weltweit nur zwei Festivals, eines davon in Salzburg. Mit Hits wie „Don’t You Worry Child“ und „Save the World“ prägte die Band eine ganze Generation und gilt als Aushängeschild der globalen EDM-Szene.

Alles schwarz! Electric Love sorgt mit mysteriöser Aktion für Aufsehen

Das Electric Love findet von 9. bis 11. Juli 2026 statt und erwartet über 180.000 Besucher aus aller Welt. Weitere Acts werden nächste Woche bekanntgegeben. Oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail an gewinnen@oe24.at schicken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden