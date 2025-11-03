Mega-Line-Up: Swedish House Mafia in Salzburg

Das Electric Love Festival sorgt für Jubel: Die Swedish House Mafia kommt 2026 als Headliner nach Salzburg.

Plainfeld. Das Rätselraten hat ein Ende: Nach Tagen in Schwarz auf Website und Social Media hat das Electric Love Festival das Geheimnis gelüftet – die Swedish House Mafia wird 2026 am Salzburgring auftreten. Das legendäre DJ-Trio um Axwell, Steve Angello und Sebastian Ingrosso spielt weltweit nur zwei Festivals, eines davon in Salzburg. Mit Hits wie „Don’t You Worry Child“ und „Save the World“ prägte die Band eine ganze Generation und gilt als Aushängeschild der globalen EDM-Szene.

Das Electric Love findet von 9. bis 11. Juli 2026 statt und erwartet über 180.000 Besucher aus aller Welt. Weitere Acts werden nächste Woche bekanntgegeben. Oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail an gewinnen@oe24.at schicken.