Gigantischer Christbaum für Graz

Mit 28 Metern Höhe und 150 Jahren Geschichte schmückt seit Montag der Grazer Christbaum den Hauptplatz.

Graz. In den frühen Morgenstunden des Montags wurde der Grazer Christbaum aufgestellt: Eine rund 28 Meter hohe, etwa 150 Jahre alte Fichte vom Fuße der Koralpe. Gespendet wurde der Baum von der Steiermärkischen Landarbeiterkammer anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens. Aufgewachsen auf 1.400 Metern Seehöhe, bringt der Baum ein Stück weststeirische Natur in das Herz der Stadt.

Illuminiert wird er am 29. November

Die Energie Graz schmückt ihn bis 5. November mit 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und 100 Kugeln. Am 29. November wird der Baum feierlich illuminiert und offiziell an die Stadt übergeben. Parallel eröffnet im Landhaushof die Eiskrippe des finnischen Künstlers Kimmo Frosti. Nachhaltig gedacht: Das Holz des Vorjahresbaumes wurde zum Sitzmöbel „Am Lagerfeuer“ verarbeitet, das ab Jänner 2026 im Kindergarten Algersdorf genutzt wird.