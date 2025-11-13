Alles zu oe24VIP
Grenzübergang Walserberg
© Land Salzburg

Grenzübergang

Neue Videoüberwachung am Walserberg

13.11.25, 14:39
Teilen

 Datenschutzrechtlich halte man sich an alle Vorgaben, die Aufnahmen würden regelmäßig gelöscht. 

Salzburg. Die Kontrollen der deutschen Polizei am Autobahngrenzübergang Walserberg werden ab sofort durch Videoüberwachung ergänzt. Rund 25.000 Fahrzeuge werden täglich gezählt, die Beamten müssen am Grenzübergang zwischen Salzburg und Deutschland binnen Sekunden entscheiden, ob sie das Auto rauswinken. 

Carolin Nowag von der deutschen Bundespolizei erklärt gegenüber dem ORF den nunmehrigen Kameraeinsatz, der durch kleine blaue Schilder angekündigt wird: „Die Kameras erfüllen den Zweck, dass im Falle des Durchrufs eines Lkws oder Pkws das Kennzeichen oder andere auffällige Merkmale von uns ermittelt und dann auch aktiv für die Fahndung benutzt werden können.“

