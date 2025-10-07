Pendlerbus: Millionengrab statt Mobilitätswende

Das Pendlerprojekt der Stadt Salzburg droht zum teuren Flop zu werden.

Salzburg. Das im Mai gestartete Pendlerservice der Stadt Salzburg, das bis zu 500 Autofahrer zum Umstieg auf Busse bewegen sollte, ist zum Fiasko geworden: Seit Start haben sich nur zwei Personen angemeldet, ihre Autos zu parken und mit den Öffis in die City zu fahren. Trotz einer Million Euro Budget und intensiver Bewerbung blieb das Interesse aus.

Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) kündigte nun einen Krisengipfel an. „Das Angebot wird nicht angenommen, wir müssen über die Zukunft des Projekts reden“, so Auinger. Sollte sich die Lage nicht bessern, steht ein Abbruch im Raum – die Stadt will keinen Bus weiterfahren lassen, wenn, wie zuletzt, eigentlich nie jemand einsteigt.