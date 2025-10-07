Die Wiener Grünen befürchten, dass der Gratiskindergarten schon bald Geschichte sein könnte. Am Dienstag haben sie im Rahmen einer Medienaktion erneut vor einem Aus gewarnt.

Vor dem Rathaus erhoben die Grünen Frauen am Dienstag mit Transparenten und Schildern ausgestattet lautstark ihre Stimmen. Sie fordern den Erhalt des beitragsfreien Kindergartens und sehen ein zentrales Stück Wiener Sozialpolitik in Gefahr. "Wovor wir schon seit Wochen warnen, könnte jetzt bittere Wahrheit werden. Die Wiener SPÖ macht offensichtlich nicht einmal vor dem Gratis-Kindergarten halt und nimmt den nächsten sozialen Grundpfeiler Wiens ins Visier, während die Neos nur mehr auf der Zuschauerbank sitzen“, sagte die Parteivorsitzende Judith Pühringer.

Laut einer Sprecherin der Grünen beruhen diese Befürchtungen auf "Gerüchten aus Magistratsabteilungen", wonach Kürzungen in Vorbereitung seien. Zudem habe die rot-pinke Koalition in einer von den Grünen beantragten Sondergemeinderatssitzung den Antrag auf Fortführung des beitragsfreien Kindergartens abgelehnt hat. Die Grünen vermuten, dass im Zuge der Budgetkonsolidierung wieder Beiträge eingeführt werden.

"Steht nicht zur Debatte"

"Das Ende des 2009 eingeführten Gratis-Kindergartens wäre ein riesiger bildungspolitischer Rückschritt, der die Notlage im Wiener Bildungssystem weiter verschärfen und den Druck auf Familien erhöhen würde“, erklärte Frauensprecherin Julia Malle. Besonders Kinder aus ärmeren Familien könnten vom Kindergartenbesuch ausgeschlossen werden, wenn Gebühren eingeführt würden. "Es wird Kinder geben, die dann nicht mehr in den Kindergarten gehen werden, weil es für die Familien zu teuer wird", so Malle.

Seitens der Stadtregierung werden die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. "Die Aufhebung des beitragsfreien Kindergartens steht nicht zur Debatte", bekräftigt man im Büro der zuständigen Stadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos)