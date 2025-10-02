Neuer Gemeindebau nutzt erstmals Grundwasser als Energiequelle

In der Weidingergasse 2 geht ein weiterer Gemeindebau NEU mit 70 hochwertigen und erschwinglichen Wohnungen und viel Gemeinschaftsinfrastruktur an den Start.

Im 22. Bezirk wird bis Herbst oder Winter 2027 ein neues Zuhause für rund 150 Menschen gebaut. Insgesamt entstehen 70 Wohnungen mit privaten Freiflächen, ergänzt durch großzügige Spielplätze, einen Kindergarten mit Garten sowie Gemeinschaftseinrichtungen für alle Generationen. Der soziale Anspruch wird ebenso großgeschrieben wie ökologische Innovation. "Dieser Gemeindebau NEU ist ein Paradebeispiel für den weltweit bewunderten sozialen Wohnbau in Wien", so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ). Sie verweist darauf, dass bereits 25 Gemeindebauten NEU für rund 6.500 Menschen fertiggestellt oder in Bau seien. Auch Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die Donaustadt. "Die hohe und leistbare Lebens- und Wohnqualität wird damit weiter ausgebaut", so Nevrivy.

Baustart Gemeindebau Weidingergasse mit Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (Mitte) und Ernst Nevrivy (2.vr.) © Stadt Wien/Martin VOTAVA

Innovatives Vorzeigeprojekt

Besonders zukunftsweisend ist das Energiekonzept der neuen Wohnhausanlage. Erstmals wird Grundwasser sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen genutzt. Photovoltaikanlagen erzeugen Strom für den Betrieb der umweltschonenden Technik und leisten so einen Beitrag zur ökologischen Gesamtbilanz. Bauteilaktivierung, Fassadenbegrünung und außenliegender Sonnenschutz unterstützen ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit.

Gemeinschaftsflächen wie zwei Dachterrassen, ein 110 Quadratmeter großer Aufenthaltsraum mit Waschküche im zweiten Obergeschoss und ein Co-Working-Space im fünften Stock schaffen Raum für Begegnung und Austausch. Insgesamt stehen 205 Fahrradabstellplätze zur Verfügung, darunter 24 für Lastenräder.