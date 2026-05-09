Rätsel um Männerleiche in der Salzach

Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen

Im Salzburger Stadtteil Liefering ist am Freitagabend eine Leiche aus dem Salzachsee geborgen worden.

"Ermittlungen laufen in alle Richtungen"

Die Todesursache war am Samstagvormittag noch unklar. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der APA.

Identität unklar

Informationen über die Identität der toten Person lagen vorerst nicht vor. Im Einsatz waren Polizei und Feuerwehr. Die Leiche wurde zwischen 20 und 21 Uhr aus dem Wasser geholt.