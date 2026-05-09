Rätsel um Männerleiche in der Salzach

Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen
Im Salzburger Stadtteil Liefering ist am Freitagabend eine Leiche aus dem Salzachsee geborgen worden.
- Pkw stürzte über Böschung - Vier Verletzte
- Kollision mit Lkw: Radfahrer nach Unfall gestorben
- Doppel-Femizid: Linz-Schütze schoss mindestens fünfmal
"Ermittlungen laufen in alle Richtungen"
Die Todesursache war am Samstagvormittag noch unklar. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der APA.
Identität unklar
Informationen über die Identität der toten Person lagen vorerst nicht vor. Im Einsatz waren Polizei und Feuerwehr. Die Leiche wurde zwischen 20 und 21 Uhr aus dem Wasser geholt.