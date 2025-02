Räuber auf der Flucht: 79-Jährige Opfer von Trickdiebstahl

Am Sonntag wurde eine 79-jährige Frau in Pinzgau Opfer von einem Trickdiebstahl.

Die unbekannte Täterin klingelte am Sonntagvormittag bei der Dame an und verwickelte sie in ein Gespräch. Die Täterin drängte die Seniorin, ihre Wohnung zu betreten. So lenkte sie das Opfer ab.

Mittäter brach ein

Während die Täterin die Frau ablenkte, brach ein unbekannter zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung ein. Er durchsuchte den Eingangsbereich und das Schlafzimmer. Der Mittäter stahl zwei Autoschlüssel, eine Handkasse mit geringem Bargeldbetrag und mehrere Sparbücher.

Täter auf der Flucht

Der zweite Täter entkam durch das Schlafzimmerfenster und floh in eine noch unbekannte Richtung. Die Täterin verließ kurz darauf auch die Wohnung durch die Eingangstür. Die Seniorin bemerkte erst danach den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Fahndung ohne Erfolg

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, welche bisher erfolglos blieb. Sie bitten die Bevölkerung um Hinweise.