Rekordbeteiligung beim Salzburg-Marathon 2025

Der Salzburg-Marathon startet am Sonntag mit einem Rekordfeld. Die Anmeldung wurde vorzeitig geschlossen, da die Strecke für mehr als 12.000 Läufer zu eng geworden wäre.

Beim Salzburg-Marathon am Sonntag werden rund 12.000 Läufer erwartet. Wegen der großen Nachfrage musste die Anmeldung frühzeitig gestoppt werden. "Hätten wir offen gelassen, wären es über 15.000 geworden, doch das lässt die Strecke nicht zu", so Organisator Hannes Langer.

Besonders die enge Dreifaltigkeitsgasse stelle eine Herausforderung dar. Läufer aus 97 Nationen sind gemeldet. Lokalmatador Peter Herzog will seinen Vorjahressieg wiederholen, bekommt aber starke Konkurrenz aus Salzburg. Bei den Damen sind Cornelia Stöckl-Moser und Eva Wutti Favoritinnen. Die Organisatoren hoffen auf einen reibungslosen Ablauf ohne Zwischenfälle.

