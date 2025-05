Salzburg AG meldet Rekordgewinn – Strompreis sinkt

Die Salzburg AG verzeichnet mit 66 Millionen Euro einen Rekordgewinn – und will zugleich die Strompreise senken. Davon profitieren nicht nur Haushalte, sondern auch das Landesbudget.

Die Salzburg AG hat 2024 mit einem Gewinn von 66 Millionen Euro abgeschlossen. Das Land Salzburg erhält daraus 28 Millionen Euro Dividende – Geld, das für Sozial- und Gesundheitsausgaben vorgesehen ist. Trotz Umsatzrückgang auf 2,27 Milliarden Euro stieg das Ergebnis vor Steuern deutlich auf 131 Millionen Euro.

Heuer profitieren auch Haushalte: Der Strompreis sinkt, was eine Ersparnis von rund 39 Euro pro Jahr bringt. 340 Millionen Euro werden in die Energiewende investiert, bis 2030 sind 1,5 Milliarden Euro geplant. Auch neue Kraftwerke, Windparks und Standortentwicklungen in Salzburg stehen an. Ziel ist eine moderne Energiezukunft bei wachsendem Strombedarf.