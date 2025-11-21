Salzburger Christkindlmarkt startet mit verstärkter Sicherheit

Geöffnet ist bis zum 1. Jänner. Zum Jahreswechsel verwandelt sich der Christkindlmarkt wieder in einen Silvestermarkt.

Szbg. Seit gestern ist der Salzburger Christkindlmarkt wieder geöffnet. In den kommenden Wochen werden wieder mehr als 1,5 Millionen Besucher erwartet. Sicherheit spielt in diesem Jahr eine besonders wichtige Rolle, weil es Vorjahr Anschlagpläne von einem 22-jährigen Afghanen gegeben hat, der am Donnerstag zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde - das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Für die Sicherheit wird etwa mit 33 Kameras gesorgt, die das gesamte Areal überwachen, sagt der Obmann des Christkindlmarkts Wolfgang Haider im ORF-Interview. Die Kameras können auch bei verlorenen Kindern helfen. "Über die Kameras tun wir uns da leicht. Auch wenn Menschen stürzen und Verletzungen haben. Man sieht sofort bei welchem Stand das ist und dann kann man in diesem Bereich den Platz frei machen.“ Der Überwachungscontainer ist rund um die Uhr besetzt, zudem patrouillieren die Polizei und ein privater Sicherheitsdienst.