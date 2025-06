Salzburger Dult: Feuerwerk auf Samstag verschoben

Um 18 Uhr stehen die Fahrgeschäfte täglich für zehn Minuten still.

Szbg. Die Salzburger Dult, eines der größten Volksfeste Westösterreichs, läuft noch bis Sonntag, 15. Juni. Am Samstag, den 14. Juni, ist ein großes Feuerwerk geplant, das gegen 23 Uhr den Himmel über dem Messegelände erleuchten soll. Dieser Termin wurde von Freitag, dem 13. Juni, verlegt, um die dreitägige Staatstrauer zu berücksichtigen. Um 18 Uhr stehen jeweils für zehn Minuten die Fahrgeschäfte still.

Die Dult bietet freien Eintritt und zieht jährlich zahlreiche Besucher mit einer Mischung aus Vergnügungspark, Marktständen und Live-Musik in der Stieglhalle an. Der Vergnügungspark erstreckt sich über30.000 m². Der traditionelle Dult-Markt in Halle 9 bietet eine internationale Produktvielfalt.