× Trend oder Datenpanne? Airbnb überrascht mit seltsamen Sommerzielen

Airbnb verrät, wohin die Brit:innen im Sommer 2025 reisen wollen – und sorgt damit für Stirnrunzeln. Zwischen Strand, Stadion und Alpendorf tauchen Orte auf, die kaum jemand auf dem Zettel hatte. Trend oder totaler Ausreißer? Wir haben uns die Liste genauer angesehen.

Wembley, Pefkos, Rocca Pietore – klingt wie die Antwort auf ein Quiz, bei dem man nicht weiß, ob es um Fußballstadien, griechische Badeorte oder vergessene Alpendörfer geht. Airbnb UK hat seine Sommer-Trendziele 2025 veröffentlicht. Und auch wenn einige Orte durchaus Sinn ergeben, bleibt bei anderen nur ein Stirnrunzeln.

Zwischen Bohème-Charme und Bergidyll

Laut Airbnb zieht es die britischen Urlauber:innen in diesem Jahr nicht zu den üblichen Verdächtigen – sondern eher dahin, wo man nicht Schlange stehen muss fürs Sonnenliegen-Selfie. Überlaufene Metropolen und klassische Touristenziele? Fehlanzeige. Stattdessen stehen eher unbekannte Orte auf der Liste, die teilweise wie aus der Lost Places-Bucketlist wirken.

Hier die Top-Trendziele im Ausland laut Airbnb:

Pefkos, Rhodos, Griechenland

Rocca Pietore, Venetien, Italien

Apulien, Italien

Le Mans, Frankreich

Bern, Schweiz

Almancil, Portugal

Durrës, Albanien

Tivat, Montenegro

Agadir, Marokko

Tropea, Kalabrien, Italien

Einige dieser Namen lassen sich noch mit Trendpotenzial erklären: Tropea gilt als aufstrebender Geheimtipp in Kalabrien, Durrës lockt mit Beach-Vibes zu günstigen Preisen, Pefkos hat den Charme eines chilligen Küstendorfs. Aber Rocca Pietore? Ein Alpendörfchen mit 1.200 Einwohnern, bekannt vor allem als Tor zur Marmolata und beliebt bei Skifahrer:innen – weniger als klassisches Sommerziel. Hier fragt man sich schon: War das ein Datenfehler? Oder hat die KI einfach mal den Globus gedreht und zufällig angehalten?

Die Inlandsziele? Durchaus nachvollziehbar

Deutlich weniger verwunderlich ist die Liste der beliebtesten Ziele im eigenen Land. Wer Großbritannien kennt, erkennt hier klassische Sommer-Ausflugsregionen, Konzertstädte oder Orte mit schöner Natur – teils etwas unterschätzt, aber nicht abwegig.

Wembley, England

Bushmills, Nordirland

Balloch, Schottland

Shropshire, England

Portrush, Nordirland

Manchester, England

Bristol, England

Cardiff, Wales

Milton Keynes, England

Londonderry, Nordirland

Wie kommt Airbnb auf diese Ziele?

Die Liste basiert laut Airbnb auf einer Online-Umfrage in Kooperation mit dem Datenanalyseunternehmen Focaldata. Befragt wurden 1.011 Erwachsene in Großbritannien – im März 2025. Also: keine Buchungsdaten, keine tatsächlichen Reisetrends, sondern Erwartungen und Vorlieben, gepaart mit KI-gestützter Analyse. Wie viel Mensch da noch drinsteckt, bleibt offen. Und wie repräsentativ so eine Mini-Umfrage ist, darf man zumindest kritisch hinterfragen.

Günstiger als Ibiza, schöner als der Mainstream?

Airbnb erklärt die „ungewöhnlichen“ Ziele mit veränderten Wünschen: Statt Ibiza & Co. will man Alternativen mit Nachtleben, Kultur und lokalen Erlebnissen – nur ohne die Preise der Touri-Hotspots. Laut Plattform sind Brit:innen 2025 abenteuerlustiger, naturverliebter und offener für ungewöhnliche Ziele. So wird aus dem Badeurlaub plötzlich eine Wanderreise, aus der Großstadt der Dorfurlaub am See. #

Die Liste bietet sicherlich den ein oder anderen inspirierenden Gedanken – und sie zeigt, dass Reisetrends nicht immer auf der Hand liegen. Aber bei manchen Orten bleibt doch ein wenig Skepsis: Hat Rocca Pietore wirklich das Zeug zum Sommer-Hotspot? Oder ist das einfach nur das Ergebnis eines mutigen Algorithmus?