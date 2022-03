Salzburger Weihbischof Hofer hat Corona

Hofer hat sich demnach in Heimquarantäne begeben und seine Arbeit ins Homeoffice verlagert.

Salzburg. Der Salzburger Weihbischof Hansjörg Hofer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Erzdiözese Salzburg am Samstagnachmittag in einer Aussendung mit. Hofer hat sich demnach in Heimquarantäne begeben und seine Arbeit ins Homeoffice verlagert. Alle Sitzungen und Termine der kommenden Woche seien verschoben oder auf Videokonferenzen umgestellt worden.

Der Weihbischof ist voll immunisiert. Er zeige leichte Symptome. Alle Kontaktpersonen wurden angehalten, sich testen zu lassen und ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten, so die Erzdiözese.