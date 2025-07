Ski-Opening im Doppelpack: Seiler & Speer und Edmund in Obertauern

Obertauern feiert das Skiopening 2025 gleich doppelt – mit Seiler und Speer und der Band Edmund.

Obertauern. Obertauern startet heuer mit einem besonderen Highlight in die Wintersaison: Erstmals wird das legendäre Skiopening an zwei Wochenenden gefeiert. Am 28. November sorgen Seiler und Speer für Stimmung, eine Woche später – am 5. Dezember – heizt die Austropop-Band Edmund den Gästen ein. Mit diesem Doppelkonzert setzt Obertauern neue Maßstäbe für den Saisonstart und bietet den Besuchern gleich zwei Mal die Gelegenheit, Musik, Winterfeeling und Après-Ski-Stimmung auf höchstem Niveau zu genießen.

© oe24

Schneesicherster Ort Österreichs

Die Kombination aus erstklassiger Live-Musik und perfekten Pistenbedingungen macht das Opening zu einem Fixpunkt im Eventkalender. Auch touristisch erhofft sich der Ort positive Impulse: Mehr Nächtigungen, längere Aufenthalte und eine stärkere Saisoneröffnung. Obertauern unterstreicht damit erneut seinen Ruf als einer der innovativsten Wintersportorte Österreichs. Zudem ist in Obertauern im Dezember Pistengaudi garantiert: Es gilt als der schneesicherste Ort in Österreich.