Stadt Salzburg will neuen Salzachsteg bauen

Derzeit liegen rund 20 Gehminuten zwischen der Karolinen-Brücke in Nonntal und dem Überfuhrsteg.

Szbg. Die Stadt Salzburg plant eine neue Brücke über die Salzach. Der Steg soll die Distanz zwischen der Nonntaler-Brücke und dem Überfuhrsteg im Süden verkürzen, und soll für Fußgänger und Radfahrer nutzbar sein. Planungsstadträtin Anna Schiester von der Bürgerliste will die Idee, die noch am Anfang steht, vorantreiben. Eine Studie soll die Machbarkeit eines Volksgartenstegs prüfen. Am nördlichen Salzachufer könnte der Brückenkopf auf Höhe des Tennisclubs am Ignaz-Rieder-Kai entstehen. Das südwestliche Brückenende wäre auf Höhe der Akademiestraße. Gegen das Projekt sprechen die Sparpläne der Stadt Salzburg.