Steve Aoki als Headliner: Neue Stars für ELF 2025

Das Electric Love Festival 2025 am Salzburgring hat sein Line-Up erweitert. Neben Steve Aoki und KSHMR sind nun auch John Newman und der Salzburger DJ Dan Lee dabei.

Das Electric Love Festival (ELF) 2025 erweitert sein Line-Up um internationale Stars. Neu bestätigt sind unter anderem Steve Aoki, KSHMR und John Newman. Aoki, der bereits 2013 auftrat, wird am Donnerstag als Headliner auf der Bühne stehen. Auch John Newman, bekannt für Hits wie „Love Me Again“, kehrt zurück.

Ein besonderes Highlight für Salzburg: Dan Lee wird erstmals auf der Mainstage performen. Der österreichische DJ Am3LLO, Gewinner des ELF25 DJ Contests, gibt ebenfalls sein Debüt. Auch KSHMR, eine Legende der EDM-Szene, wurde als Headliner bestätigt und wird am Samstag auftreten.

Das Festival findet vom 3. bis 5. Juli 2025 am Salzburgring statt. Auf sechs Bühnen werden rund 200 Künstler auftreten. Fans können sich auf drei Tage voller elektronischer Musik freuen, ergänzt durch eine große Warm-Up-Party am Mittwoch.

Lesen Sie auch



















Ott-Prozess: Ex-Kollege hat Erinnerungslücken

Beim Prozess am Montag sagte ein ehemaliger Kollege von Egisto Ott aus.

























Leistbares Wohnen: Gemeindebau NEU Nr. 12 ist bezugsfertig

12 neue Gemeindebauten bereits an die Mieterinnen und Mieter übergeben. Der neue Gemeindebau in der Berresgasse 5 in Wien-Donaustadt besteht aus drei Bauteilen und umfasst 221 Wohnungen (33 bis 96 m2 mit Balkon, Loggia oder Terrasse).

























Priscilla Presley feiert "morbides" Comeback in Wien

Am 28. und 29. März feiert Priscilla Presley mit "Intimate Evening With Priscilla Presley“ ihr großes Österreich-Comeback im Wiener Metropol. Für ihren Besuch in der Bundehauptstadt schmiedet der Weltstar auch Pläne abseits der üblichen touristischen Trampelpfade.