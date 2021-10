Streit um Fuhrlohn: 53-Jähriger bedrohte Taxifahrer in Salzburg

Ein 53-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag einen Taxifahrer in Salzburg bedroht, weil er zu einem wesentlichen billigeren Fuhrlohn nach Hause gebracht werden wollte.

Der Mann schlug zuerst auf das Auto. Als der Taxilenker daraufhin ausstieg, um seinen Wagen nach eventuellen Beschädigungen abzusuchen, bedrohte der 53-Jährige ihn mit einem Klappmesser bzw. versuchte ihn zu verletzen, berichtete die Polizei.

Der in Straßwalchen wohnende Deutscher wollte kurz nach 2.00 Uhr vom 43-jährigen Taxifahrer für 30 Euro nach Hause gebracht werden. Der Taxifahrer lehnte die Fahrt aber ab, da diese wesentlich mehr kosten würde. Daraufhin schlug der Deutsche mit der Hand auf das Fahrzeug des Salzburgers. Der Taxilenker stieg aus, um nachzuschauen, ob sein Pkw dabei beschädigt worden war.

Als der Salzburger um sein Taxi ging, stand der Deutsche mit einem Klappmesser vor ihm und bedrohte ihn bzw. versuchte, laut Angaben des Taxifahrers, diesen zu verletzen. Daraufhin trat der Salzburger den 53-Jährigen, woraufhin dieser zu Boden ging, und beförderte das Messer mit einem Fußtritt Richtung gegenüberliegender Bushaltestelle. Polizisten nahmen den Deutschen fest und brachten ihn ins Polizeianhaltezentrum. Er wird wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt.

Ebenfalls wegen absichtlich schwerer Körperverletzung wird ein 23-Jähriger angezeigt. Der Mann schlug in der Nacht auf Sonntag vor einem Lokal in der Salzburger Innenstadt auf einen 19-Jährigen ein. Der Grund für die Auseinandersetzung ist unbekannt. Der Täter schlug laut Zeugen auch weiter auf den Mann ein, obwohl dieser bereits am Boden lag und verletzte ihn dadurch. Die Rettung brachte den Verletzten in das Uniklinikum Salzburg. Der 23-Jährige wurde nach kurzer Fahndung festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht.