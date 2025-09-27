"Vogelschlag" – Jet muss nach Salzburg umkehren

Ein Airbus der Fluggesellschaft Eurowings musste kurz nach dem Start in Salzburg auf dem Weg nach Griechenland umkehren.

Über dem bayerischen Freilassing kam es zu einem sogenannten "Vogelschlag", bei dem Vögel in ein oder beide Triebwerke des Passagierjets gerieten, berichtet "ORF Salzburg". Aus Sicherheitsgründen entschieden die Piloten, zum Salzburger Flughafen zurückzufliegen.

Vor der Landung kreisten sie im Bereich des oberösterreichischen Innviertels in einem "Holding" mehrere Warteschleifen. Fachleute vermuten, dass dies sowohl der genauen Überprüfung aller Systeme als auch der Verringerung des Fluggewichts durch Kerosinverbrauch diente, heißt es im ORF-Beitrag.

Nach rund 30 Minuten landete die Maschine schließlich ohne Zwischenfälle wieder in Salzburg, wie der Flughafensprecher laut Medienbericht sagt. Die Maschine werde jetzt technisch genau überprüft.