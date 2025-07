Züge rollen durchs Gasteinertal

Nach neun Monaten Sanierung ist die Tauernbahnstrecke im Gasteinertal wieder vollständig in Betrieb.

Salzburg. Seit Montagfrüh ist die ÖBB-Tauernbahnstrecke im Gasteinertal wieder vollständig für den Personen- und Güterverkehr geöffnet. Nach rund neun Monaten Sanierungsarbeiten ist Salzburg damit wieder auf der Schiene direkt mit Kärnten verbunden. Die Strecke wurde pünktlich um 6.00 Uhr für den Regelbetrieb freigegeben – trotz Bauverzögerungen durch ein nachgebendes Tunnelgewölbe zum Jahreswechsel.

Nächste Sperre ab 2027 geplant

Parallel dazu wurden auch die Bahnhöfe in Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein umfassend modernisiert. Durch höhere Bahnsteige ist nun ein barrierefreier Einstieg möglich, auch neue Intercity-Züge können halten. In den kommenden Monaten werden noch weitere Arbeiten durchgeführt, um vollständige Barrierefreiheit herzustellen. Bereits vor zwei Wochen war die Autoschleuse Böckstein–Mallnitz wieder in Betrieb gegangen. Ab 2027 ist eine weitere Sperre geplant, um weitere Sanierungsschritte im Tauerntunnel umzusetzen.