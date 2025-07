Cooler Deal: Gratis-Eis bei Hofer ab 35 °C für HoT-Kunden

Die beliebte HoT-Aktion ist zurück! Wenn die Sonne brennt und das Thermometer klettert, sorgt HoT wieder für die wohl süßeste Abkühlung des Sommers: Gratis-Eis für alle HoT-Kunden – bei über 35 Grad!

Der Sommer zeigt sich von seiner heißen Seite – und HoT, der Mobilfunkanbieter von Hofer, zeigt Herz für seine Kundinnen und Kunden: Ab dem 14. Juli bis einschließlich 9. August 2025 können sich alle HoT-Kunden bei Hitze auf eine erfrischende Überraschung freuen.

Sobald in einer Region Österreichs die Temperatur die 35-Grad-Marke knackt, verschickt HoT eine SMS – und diese Nachricht hat es in sich: Denn sie ist das Ticket für ein gratis Mucci Stieleis oder Waffelhörnchen in jeder Hofer-Filiale. Einfach an der Kassa vorzeigen, genießen – und cool bleiben!

So einfach geht’s zur süßen Abkühlung

Ob SMS oder die HoT-Netzanzeige am Handy – beides reicht aus, um sich an heißen Tagen ein Eis zu sichern. Die Aktion gilt solange der Vorrat reicht – schnell sein lohnt sich also!

HoT – der coole Begleiter im SommerNeben erfrischenden Aktionen punktet HoT vor allem mit günstigen Tarifen und dem Versprechen, für alle Kund:innen automatisch besser oder billiger zu werden – ganz ohne Aufwand. Wer also nicht nur beim Telefonieren sparen, sondern sich auch noch bei brütender Hitze eine Gratis-Kühlung gönnen will, ist bei HoT genau richtig. Mehr Infos zur Aktion unter hot.at/eis.