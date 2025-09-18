Messerstecherei beim Gürtel: Vier Opfer im Spital

Insgesamt vier Verletzte musste die Rettung versorgen und ins Spital bringen.

In der Nacht auf Donnerstag, es war 0.45 Uhr, kam es im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle am Neubaugürtel zu einer Massenschlägerei unter mehreren Männern. Dabei sollen zwei Beteiligte ein Messer gezückt und auf ihre Kontrahenten eingestochen haben.

Beim Eintreffen der Polizei konnten zuerst zwei Stichopfer vorgefunden werden, ein 39-Jähriger erlitt eine Wunde am Oberkörper, ein 38-Jähriger wurde am Oberschenkel mit einem Messer verletzt.

Passanten brachten die Beamten dann zum nahegelegenen Emil-Maurer-Park, wo es auch zu einer Schlägerei gekommen war. Auch hier konnten zwei Verletzte aufgegriffen werden: ein 24-Jähriger mit einem Po-Stich und ein 27-Jähriger, der verprügelt wurde.

Die Täter sollen mit E-Rollern in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Bei den Opfern handelt es ich um Syrer und Mongolen. Alle Verletzten wurden von der Berufsrettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt übernimmt die weiteren Ermittlungen. Nach den unbekannten Tätern wird gefahndet.