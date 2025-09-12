Messerstecherei in Balkan-Lokal: Zwei Männer in Lebensgefahr

Nach Mitternacht floss in einem Lokal in der Märzstraße in Wien Blut. Bei einer Massenschlägerei in der Balkanszene zückte ein Beteiligter plötzlich ein Messer. Zwei Serben wurden lebensgefährlich verletzt.

Wien. In der Nacht auf Freitag um 0.50 Uhr kam es in einem Lokal in Rudolfsheim-Fünfhaus zu einer schweren Gewalttat. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Männer im Alter von 33 und 36 Jahren mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt.

Auch Lokalbesitzer verletzt

Auf der Märzstraße reiht sich ein Lokal neben dem anderen, darunter auch viele Sisha-Bars. © Fuhrich

Zuvor war es in dem Gastro-Betrieb offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen - ob das Ganze ausgemacht war oder ein Streit einfach so eskaliert oder ob es gar Mafia-Hintergründe gibt, ist derzeit völlig unklar.

Teile der Einrichtung wurden dabei erheblich beschädigt. Kurz nach dem Vorfall trafen alarmierte Polizeikräfte ein. Sie fanden ein Opfer noch im Lokal vor, ein weiteres wenige Straßen weiter in der Goldschlagstraße. Beide Männer wurden sofort erstversorgt, ehe die Berufsrettung Wien die notfallmedizinische Betreuung übernahm und sie in Krankenhäuser brachte.

Auch der Besitzer des Lokals erlitt Verletzungen, die jedoch nicht lebensgefährlich sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnten zwei unbekannte Täter für die Messerattacke verantwortlich sein. Sie flohen, ihre Gegner erlitten Stichverletzungen im Oberkörperbereich, die Lebensgefahr soll mittlerweile gebannt sein. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt zu melden.