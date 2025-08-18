Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Bergrettung
© Getty (Symbolbild)

Tragödie

Bergunglück-Serie: Österreicher unter drei tödlich Verunglückten

18.08.25, 09:41
Teilen

Ein 49-jähriger Alpinist aus Österreich ist an der Ostseite des Lagginhorns abgestürzt.

Sitten/Österreich. Drei Bergsteiger, die zwischen dem 4. und 11. August im Oberwallis ums Leben gekommen sind, sind identifiziert worden. Es handelt sich um einen Deutschen, einen Österreicher und einen Franzosen, wie die Walliser Kantonspolizei Montagfrüh mitteilte. Ermittlungen zu den Umständen der drei tödlichen Unfälle laufen.

Am 4. August stürzte ein 72-jähriger Deutscher bei der Besteigung des Matterhorns in der Ortschaft "Unterer Roter Turm" auf einer Höhe von etwa 4.150 Metern ab und starb. Fünf Tage später, am 9. August, stürzte ein 49-jähriger Österreicher von der Ostseite des Lagginhorns in der Gemeinde Saas Grund in den Tod. Am 11. August stürzte ein 28-jähriger Franzose an der "Testa del Leone" in der Nähe von Zermatt auf 3.330 Meter Höhe ab. Der Mann war wahrscheinlich allein auf einer Bergwanderung in der Region unterwegs.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden