Schon wieder! Bankomat gesprengt - 18. Coup in Wels

Sie haben es schon wieder getan - trotz einer SOKO, die ihnen auf den Fersen ist, und versprochenem Maßnahmenpaket der Banken (neue Färbesysteme und Vernebelung) haben die Bankomatsprenger wieder zugeschlagen - diesmal in Wels.

OÖ. Ein Großeinsatz der Polizei läuft seit den frühen Morgenstunden im Industriegebiet in Wels-Pernau: Dort soll die sattsam bekannte Bankomatsprenger-Bande versucht haben, einen Geldausgabeautomaten in die Luft zu jagen, wobei auch das Gebäude, in dem sich die anvisierte Sparkassen-Filiale befindet, schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Aktuell ist die Boschstraße ist zwischen Kaplanstraße und Markusstraße gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Ob und in welcher Höhe Bargeld erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar. Das Landeskriminalamt sei vor Ort und ermittle, heißt es von der Polizei. Der Tatortbereich wurde großräumig abgesperrt.

Zuletzt war es am 24. Februar in Wels zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Im Einkaufszentrum Max Center hatten unbekannte Täter gleich zwei Bankomaten in die Luft gesprengt.

Landesweit zählte das Bundeskriminalamt im vergangenen Jahr 13 solcher Taten – versuchte und vollendete Delikte zusammengenommen. Heuer wurden jetzt schon 18 Geldausgabeautomaten gesprengt. Zuletzt versprach Innenminister Karner: "Wir halten dagegen, wir werden sie kriegen." Derzeit sieht es nicht danach aus.