Schwuler "Samurai" entführte Hund vom Ex

Eine (w)irre Story spielte sich Montagnachmittag in Ottakring ab: Im Zuge der Trennung eines Paares bedrohte ein Wiener seinen Ex mit einem Samurai-Speer. Und entführte danach den einst gemeinsamen Hund.

Wien. Und so erzählt sich die Geschichte aus Sicht der Polizei: Ein amtsbekannter 27-jähriger Österreicher aus dem Suchtmittelmilieu soll gestern seinen Ex-Partner in einer Wohnung an der Thaliastraße mit einem selbstgebauten Speer mit dem Umbringen bedroht haben. Ein Zeuge des Vorfalls - mutmaßlich der neue Freund des Wohnungsinhabers, alle drei sind heroinabhängig - der ebenfalls zugegen war, schritt ein.

Daraufhin flüchtete der "Samurai". Im Zuge der Sofortfahndungsmaßnahmen der Polizei wurde der 32-Jährige im Bereich des Richard-Wagner-Platzes mit dem Hund des Opfers - über dessen Obsorge sie davor gestritten hatten - angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei dem selbstgebauten Speer handelte es sich um ein japanisches Schwert, das mit einem Besenstiel verbunden wurde. Gegen den Hunde-Kidnapper wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, die Waffe wurde sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und nach dem Waffengesetz angezeigt.