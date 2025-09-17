Sex-Report: So viele Österreicher gehen fremd

Österreich rangiert in einer aktuellen Übersicht zur Untreue im internationalen Mittelfeld – und sorgt damit für überraschende Ergebnisse.

Laut einer Auswertung des Portals Seasia gaben 35 Prozent der Befragten hierzulande an, ihrem Partner oder ihrer Partnerin bereits untreu gewesen zu sein.

Am häufigsten wird Fremdgehen in Thailand eingeräumt: Dort erklärten 51 Prozent der Teilnehmenden, bereits einen Seitensprung gehabt zu haben. Auch in Europa liegen die Werte hoch. In Dänemark waren es 46 Prozent, in Italien und Deutschland jeweils 45 Prozent. Deutlich niedriger fallen die Angaben dagegen in Uruguay (10 Prozent) und Slowenien (11 Prozent) aus – die beiden Länder bilden das Schlusslicht der Rangliste.

Kulturelle Unterschiede

Warum die Zahlen so stark variieren, führen Fachleute vor allem auf kulturelle Unterschiede zurück. „In liberaleren Gesellschaften ist es wahrscheinlicher, dass Befragte ehrlich auf Fragen nach Untreue antworten“, sagt die US-Anthropologin Helen Fisher, die in einer internationalen Studie Tabus und Normen als entscheidende Faktoren identifizierte.

Auch die Forschung zu Geschlechterunterschieden bestätigt klare Muster: Männer empfinden sexuelle Untreue in der Regel als belastender, Frauen hingegen reagieren stärker auf emotionale Untreue. Diese Ergebnisse wurden von Psychologe David M. Buss erhoben und später in einer Meta-Analyse von Brad J. Sagarin und Amy L. Martin untermauert.