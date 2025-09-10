Sieben Räuber überfielen junge Besucher: "Stechen Euch ab"

Die Bande umringte die beiden jungen Männer aus Wien und Baden und drohte damit sie abzustechen.

Stmk. Im Umfeld des „Altauseer Kiritog“, ein gut besuchtes Feuerwehr-Fest, fanden in der Nacht auf Sonntag gleich zwei Raubüberfälle auf Besucher der Veranstaltung statt.

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Baden (NÖ) und ein 21-jähriger Wiener machten sich vom „Altauseer Kiritog“ gegen 3 Uhr morgens auf den Heimweg zu ihrer Unterkunft in Bad Aussee. Plötzlich wurden sie auf der L702a von mehreren jungen Männern, die sich neben einem dort stehenden Pkw aufhielten, angesprochen und umringt.

Unter Androhung von Gewalt („Abstechen“) wurden die beiden Opfer dazu gezwungen, ihre Wertsachen herauszugeben. Der 20-Jährige wurde dabei von einem der Täter in den „Schwitzkasten“ genommen, der 21-Jährige zu Boden gestoßen und festgehalten. Die vorerst unbekannten Täter flüchteten daraufhin mit der Beute in unbekannte Richtung.

Nach der Anzeigte konnten insgesamt sieben Tatverdächtige im Alter von 16 bis 22 Jahren, verschiedene Nationalitäten, alle im Bezirk Liezen wohnhaft, ausgeforscht und festgenommen werden. Bei den Einvernahmen zeigten sich die Verdächtigen zum Teil geständig und gaben auch einen weiteren Raub wenige Minuten zuvor zu.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurden fünf der Tatverdächtigen am 9. September 2025 in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind am Laufen.

Weitere Opfer gesucht

Der zweite Raub wurde bisher nicht angezeigt. Die Identität der zwei männlichen Opfer ist somit bis dato nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Steiermark ersucht nun diese beiden Opfer, sich beim Journaldienst des LKA unter 059133/60 3333 zu melden.