20-Jähriger will Böller bauen – Explosion

Ein Bausachverständiger erklärte den südlichen Gebäudeteil vorübergehend für unbewohnbar.

Steiermark. Freitagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) zu einer schweren Explosion, wie die LPD Steiermark berichtet. Der allein anwesende 20-jährige Bewohner blieb unverletzt, jedoch entstand am Gebäude erheblicher Sachschaden, vor allem am Dach und am südseitigen Giebel. Polizei, Feuerwehr und Rettung wurden kurz vor 14 Uhr alarmiert. Der junge Mann wurde im Freien angetroffen und erklärte, er habe in seinem Zimmer versucht, mithilfe von Internetanleitungen einen selbstgebauten pyrotechnischen Gegenstand herzustellen. Beim Mischen der Chemikalien sei es aus bisher ungeklärter Ursache zur Explosion gekommen.

Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur Kontrolle ins LKH Weststeiermark gebracht, konnte jedoch unverletzt entlassen werden. Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Aufgrund seiner Angaben stellten die Einsatzkräfte im Umfeld des Hauses zusätzliche verdächtige Stoffe sicher. Ein sprengstoffkundiger Experte fand zudem im Fahrzeug des Mannes Vorläuferstoffe für pyrotechnische Erzeugnisse. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt.

Ein hinzugezogener Bausachverständiger erklärte den südlichen Teil des Gebäudes vorübergehend für unbewohnbar, da die Dachkonstruktion stark beschädigt und nicht mehr standsicher ist. Die Ermittlungen zur genauen Explosionsursache laufen weiter.