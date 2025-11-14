Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Feuerwehr Deutschland
© Getty

Sachschaden

20-Jähriger will Böller bauen – Explosion

14.11.25, 18:51
Teilen

Ein Bausachverständiger erklärte den südlichen Gebäudeteil vorübergehend für unbewohnbar.

Steiermark. Freitagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) zu einer schweren Explosion, wie die LPD Steiermark berichtet. Der allein anwesende 20-jährige Bewohner blieb unverletzt, jedoch entstand am Gebäude erheblicher Sachschaden, vor allem am Dach und am südseitigen Giebel. Polizei, Feuerwehr und Rettung wurden kurz vor 14 Uhr alarmiert. Der junge Mann wurde im Freien angetroffen und erklärte, er habe in seinem Zimmer versucht, mithilfe von Internetanleitungen einen selbstgebauten pyrotechnischen Gegenstand herzustellen. Beim Mischen der Chemikalien sei es aus bisher ungeklärter Ursache zur Explosion gekommen.

Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur Kontrolle ins LKH Weststeiermark gebracht, konnte jedoch unverletzt entlassen werden. Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Aufgrund seiner Angaben stellten die Einsatzkräfte im Umfeld des Hauses zusätzliche verdächtige Stoffe sicher. Ein sprengstoffkundiger Experte fand zudem im Fahrzeug des Mannes Vorläuferstoffe für pyrotechnische Erzeugnisse. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt.

Ein hinzugezogener Bausachverständiger erklärte den südlichen Teil des Gebäudes vorübergehend für unbewohnbar, da die Dachkonstruktion stark beschädigt und nicht mehr standsicher ist. Die Ermittlungen zur genauen Explosionsursache laufen weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden