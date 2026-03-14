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© TZ Oesterreich Pauty Michele (Symbolbild)

Fünf Verletzte

Massen-Schlägerei mit Messer und Machete

14.03.26, 09:10
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Mehrere Polizeistreifen brachten die Situation unter Kontrolle und trennten die Kontrahenten.

Innsbruck. Bei einer Auseinandersetzung im Innsbrucker Stadtteil Hötting sind am frühen Freitagabend zwei mit Messer und Machete bewaffnete Gruppen mit insgesamt fünf Beteiligten aufeinander losgegangen. Mehrere Polizeistreifen brachten die Situation unter Kontrolle und trennten die Kontrahenten. Die fünf Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon, berichtete die Exekutive. Hintergrund des Streits dürfte ein Suchtgifthandel sein, hieß es auf APA-Nachfrage.

In der Nähe des Tatortes wurden weitere Waffen - wie eine Machete - entdeckt. Die fünf Verdächtigen - zwei 26-jährige Österreicher, eine 22-jährige Österreicherin, ein 21-jähriger Kenianer und ein 22-jähriger Somalier - verweigerten allesamt eine ärztliche Versorgung. Sie werden angezeigt.

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