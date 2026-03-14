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Glaubwürdigkeit des ORF steht auf dem Spiel
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Kommentar

Glaubwürdigkeit des ORF steht auf dem Spiel

Von
14.03.26, 07:05
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Hört auf Frauen sofort Verhältnisse zu unterstellen.

Die interimistische ORF-Chefin Ingrid Thurnher steht zwar derzeit auf einem Trümmerfeld namens Küniglberg. Aber sie hat auch die historische Chance den ORF jetzt wirklich einmal komplett umzumodeln und in dieses Jahrtausend zu transferieren.

TaskForce muss alles aufräumen   

Dazu muss sie allerdings ALLE Vorwürfe von Frauen gegen Spitzen-Repräsentanten – jetzigen und früheren – im ORF überprüfen. Unabhängig davon, ob der berüchtigte Flurfunk im ORF diesen Frauen "Verhältnisse" mit wem auch immer unterstellt oder wieder andere als kompliziert darstellt. Alte und sonderbare Stillschweige-Abkommen gehören ebenso beleuchtet, wie neue Vorwürfe. Gleichzeitig muss immer auch der Beschuldigte gehört werden und die Stiftungsräte nicht Anwälte oder Richter spielen. Es geht derzeit um nicht mehr und nicht weniger als die Glaubwürdigkeit des ORF. Und deswegen braucht es nicht nur eine Task Force für MeToo-Vorwürfe, sondern auch für wirtschaftliche und parteipolitische Verflechtungen und Verfehlungen.

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