72-Jährige mit Spaten erschlagen – Nachbar (53) in U-Haft

Graz. Das Grazer Landesgericht für Strafsachen hat am Sonntag die Untersuchungshaft über jenen 53-jährigen Mann verhängt, der im Verdacht steht, am Freitag seine 72-jährige Nachbarin im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Graz mit einem Spaten erschlagen zu haben. Als Haftgründe nannte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber der APA Flucht- und Tatbegehungsgefahr. Der 53-Jährige ist derzeit in der Justizanstalt Graz Jakomini untergebracht.

Der Mann war noch am Freitag in dem Haus in der steirischen Landeshauptstadt festgenommen worden, nachdem er sich verdächtig verhalten und bei einer Befragung aus seiner Wohnung flüchten hatte wollen. Die 72-Jährige war um die Mittagszeit in dem Innenhof mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden und schließlich noch an Ort und Stelle verstorben.

Als Motiv gab der 53-Jährige einen seit vielen Jahren bestehenden Streit an, der eskaliert sei. Die Obduktion ergab, dass die 72-Jährige durch massive Gewalteinwirkung gegen Gesicht und Hals gestorben ist.