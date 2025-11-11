Alles zu oe24VIP
80-Millionen-Projekt in Ehrenhausen auf Schiene
80-Millionen-Projekt in Ehrenhausen auf Schiene

11.11.25, 16:09
3,6 Millionen Euro für die Planung wurden von der Landesregierung genehmigt. 

Seit Jahrzehnten wird in Ehrenhausen eine Ortsumfahrung gefordert. Die Landesregierung hat dafür nun rund 3,6 Millionen Euro für die Planung genehmigt, gebaut werden soll die Umfahrung bis 2031. Die Gesamtkosten werden auf etwa 80 Millionen Euro geschätzt.

12.000 Fahrzeuge rollen täglich durch Ortszentrum

Täglich fahren rund 12.000 Fahrzeuge durch das Ortszentrum. Gemeinsam mit dem zweigleisigen Ausbau der ÖBB-Südstrecke zwischen Werndorf und Spielfeld-Straß soll die Umfahrung umgesetzt werden, teilte das Land Steiermark mit. Herzstück des Projekts ist ein rund 300 Meter langer Tunnel zwischen dem Loisium und Schloss Ehrenhausen. Außerdem wird eine neue Murbrücke errichtet, die die Mur, die Bahnlinie, den Gamlitzbach und die Spielfelder Straße überspannt.

Mit dem Projekt wird nicht nur eine alte Eisenbahnkreuzung aufgehoben, sondern auch das Ortszentrum deutlich verkehrsberuhigt. Die Einreichplanung soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein, danach folgt die Umweltverträglichkeitsprüfung. Der Baubeginn ist ab Mitte 2029 geplant, fertiggestellt werden soll die Umfahrung bis Ende 2031.

